В Samsung рассказали о «тайных» кнопках в экранах будущих смартфонов

Концепция «тайных» кнопок под стеклом экранов заключается в том, что дисплей с такими функциями сможет занимать порядка 90% общей площади передней стороны смартфона. Компания Samsung уже запатентовала технологию, хотя подобным новшеством уже пользуются Xiaomi и Vivo.

Как считают эксперты, уже в скором времени на смартфонах не будет физических сканеров отпечатка пальцев. Компании, занимающиеся производством смартфонов, уже начали применять технологию «тайных» кнопок, которые размещаются под стеклом в специальных местах. Это позволяет расширить размеры дисплея, оставив при этом возможность удобного использования и сохранения безопасности.

Компания Samsung решила не отставать от конкурентов Xiaomi и Vivo. Для этого южнокорейский производитель запатентовал «тайные кнопки» для своих будущих смартфонов. Компания уже рассекретила информацию о кнопках, в Сети уже появились снимки со схемами и принципом работы технологии.





Как рассказывают эксперты, в будущих моделях Samsung появятся специальные кнопки, которые смогут увеличить количество функций гаджета и увеличат приватность смартфона. Предполагается, что уже в этом сезоне компания Samsung может представить мобильные устройства, в которых технология «тайных» кнопок будет применена и раскрыта.