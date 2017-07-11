В Сети показали ролик с флагманским смартфоном Vivo Nex

Благодаря инсайдерам подтвердились данные о том, что гаджет получил практически безрамочный экран с узкими боковыми рамками. Ролик длится всего 6 секунд, но на нем смартфон Vivo Nex показан со всех сторон.

Как сообщается, флагманский смартфон Vivo Nex получит 8-мегапиксельную выдвижную фронтальную камеру и основную камеру с 12 Мегапикселями сенсора и 5-мегапиксельный вспомогательный датчик. Камеры будут оснащены помощником на базе ИИ.

Флагманский смартфон будет работать на базе Android 8.1 Оreo и на Funtouch OS 4.0. Гаджет будет оснащен звуковой системой ЦАП Asahi Kasei AK4376A и адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac. Дисплей получил разрешение Full НD+ и соотношение сторон 19:9. Экран будет оснащен вытянутым IPS-дисплеем на 6,59 дюймов.

Инсайдеры показали короткое видео, на котором гаджет Vivo Nex показан «в руке», что демонстрирует его реальный вид. Благодаря утечке в Сети появился 6-секундный ролик, на котором флагманский смартфон можно увидеть со всех сторон.