Google спровоцировала взрыв в Интернете после презентации новых эмодзи

Корпорация Google представила очередное обновление программного обеспечения в бета-версии, окончательная версия которой выйдет ближе к осени этого года.

Главной новинкой программной оболочки стало добавление более ста пятидесяти новых эмодзи и новых инструментов для разработчиков.

Что касается смайликов, то среди ранее неимеющихся были замечены такие, как персонажи с рыжими волосами и изображения семей в гендерно-нейтральном варианте.

Главным взрывом в Интернете стало преображение эмодзи овощного салата – разработчики Google сделали его полностью вегетерианским, убрав из него яйца. После презентации пользователи Сети обвинили корпорацию в применении двойных стандартов.

В основном смайлики были сделаны более похожими на мультипликационные, изображения животных стали более добрыми.