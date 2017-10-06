Google спровоцировала взрыв в Интернете после презентации новых эмодзи
Корпорация Google представила очередное обновление программного обеспечения в бета-версии, окончательная версия которой выйдет ближе к осени этого года.
Главной новинкой программной оболочки стало добавление более ста пятидесяти новых эмодзи и новых инструментов для разработчиков.
Что касается смайликов, то среди ранее неимеющихся были замечены такие, как персонажи с рыжими волосами и изображения семей в гендерно-нейтральном варианте.
Главным взрывом в Интернете стало преображение эмодзи овощного салата – разработчики Google сделали его полностью вегетерианским, убрав из него яйца. После презентации пользователи Сети обвинили корпорацию в применении двойных стандартов.
В основном смайлики были сделаны более похожими на мультипликационные, изображения животных стали более добрыми.