Часы Apple Watch смогут отслеживать симптомы болезни Паркинсона

«Умный» гаджет от Apple будет в режиме реального времени следить за дрожанием рук и непроизвольным подёргиванием различных конечностей. При помощи специальной статистики часы покажут периодичность проявления симптомов.

О новой функции в Apple Watch разработчики рассказали на презентации обновленной операционной системы WatchOS 5, которая состоялась на конференции WWDC 2018. Как указали представители компании Apple, при помощи новой функции люди с болезнью Паркинсона могут облегчить свою жизнь.

Как известно, людям, страдающим болезнью Паркинсона, для отслеживания симптомов нужно обращаться к врачам. Теперь же, статистику тремора и самопроизвольного подергивания конечностей человек может фиксировать при помощи устройства Apple Watch. Гаджет будет подсчитывать, как часто у человека случается тремор, что поможет лучше анализировать ход болезни.