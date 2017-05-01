Возрождение легенды: Sony перезапустит знаменитый "Тетрис"

Компания Sony представила обновление старого доброго «Тетриса», который завоевал сердца не только детей и подростков, но и взрослых по всему миру.

Известно, что цифровое развлечение будет доступно владельцам PlayStation 4 с поддержкой виртуальной реальности благодаря шлему PlayStation VR. Tetris Effect – название игры – приобрела несколько режимов, поэтапно усложняющиеся уровни и три десятка модификаций с разным дизайном, музыкальным сопровождением и стилистикой. Сообщается, что возрождение легенды приурочено к выставке игровых новинок и технических разработок E3. Полноценный релиз игры запланирован на осень 2018 года – однако, только на PS4.

Напомним, игровая выставка Е3 пройдёт в Лос-Анджелесе с 12 по 15 июня, на которой, помимо «Тетриса», будут представлены масштабные обновления других популярных сюжетных игр. Также посетители смогут поприсутствовать на семинарах от разработчиков приложений и создателей игровых компаний.