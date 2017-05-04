Apple обвинили в плагиате логотипа

Корпорация Apple вновь оказалась в центре скандала. На этот раз обвинителем выступила организация Shift, специализирующаяся на создании сайтов.

Стало известно, что компания заявила о плагиате со стороны «яблочной» компании. Так, значок новой функции в Apple под названием Apple Shortcuts практически идентичен логотипу стартапа Shift. Однако компания добровольно отдала изображение Тиму Куку, но не просто так – создатели захотели получить оплату за моральный ущерб, который составляет двести тысяч долларов.

Стало известно, что за новый логотип компании нужно будет отдать от трёхсот до тысячи трёхсот долларов.

Разработчики объясняют, что остальные расходы покроют расходы на сохранение хорошей репутации компании и считают поразительным поведение так называемых плагиаторов. На данный момент представители Apple никак не прокомментировали произошедшее.