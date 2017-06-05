Пошли навстречу: в App Store платные приложения сделают с бесплатным периодом

Сегодня стало известно об инициативе инженеров корпорации Apple, которые предложили интересный ход для привлечения пользователей в App Store.

Так, создатели собираются пойти навстречу владельцам продуктов компании и разработчикам мобильных приложений для компании, предоставив бесплатный пробный период для пользования платными играми и приложениями.

Известно, что в Сети рекламируется масса интересных программ на смартфоны и планшеты, однако заинтересованность пропадает, когда становится ясно – бесплатно попробовать программу не получится. Однако после выхода нового руководства интернет-магазина для пользователей Apple эксперты и аналитики заявили, что отныне каждое платное предложение даст возможность опробовать его в течение определённого времени.

Сообщается, что при загрузке программы пользователь будет знать длительность периода бесплатного использования, а также те функции, которые будут предоставляться при подобном тестировании.