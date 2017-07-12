Разработчики Apple рассказали об ещё одном дополнении в iOS 12

В рамках анонсированного обновления системной оболочки для смартфонов и планшетов от Apple разработчики компании представили ещё одну, пожалуй, самую полезную функцию.

Теперь пользователи, имеющие проблемы со слухом, смогут пользоваться беспроводными наушниками AirPods как устройством для улучшения слуховых качеств с помощью режима Live Listen. С их помощью человек услышит окружающие звуки через iPhone или iPad.

Однако эксперты уточнили важную деталь – функция будет способна помочь людям, обладающим средним уровнем глухоты, которым не прописано ношение слухового аппарата. Также Live Listen станет отличным помощником во время общения в громком заведении или лучшего восприятия информации от лектора во время занятий. Разработчики сообщают, что режим уже доступен в бета-режиме операционной системы.

Напомним, обновлённое программное обеспечение для смартфонов и планшетов iOS 12 выйдет этой осенью для всех пользователей.