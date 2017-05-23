Первая партия Xiaomi Mi 8 «разлетелась» за 37 секунд со старта продаж

Вторую партию флагманского гаджета запустят лишь 12 июня. Отмечается, что такие результаты продемонстрировали не мировые продажи, а выпуск смартфона на внутренний китайский рынок.

Смартфон Xiaomi Mi 8 представили на рынке 31 мая, в продажу его выпустили 5 июня. Новинка оказалась настолько популярной, что первая партия гаджетов «разлетелась как горячие пирожки». Настолько стремительных продаж эксперты и аналитики попросту не ожидали. Уже через 37 секунд со старта продажи реализация была закрыта – гаджеты раскупили.

Вторая партия поступит в продажу 12 июня, старт покупок начнется в 10:00 часов. На данный момент, купить гаджет Xiaomi Mi 8 можно лишь на китайском рынке.

Xiaomi Mi 8 представлен в двух версиях, обе модели работают на процессоре Qualcomm Snapdragon 845, который сейчас считается «топовым». Цена устройства составляет примерно 360 евро. По данным из китайских источников, компания Xiaomi намерена отправить партию гаджетов во Францию, Индию, Испанию и в Египет. Уже после этого, гаджет попадет в другие страны.