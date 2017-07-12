Apple минимизирует взлом своих смартфонов в iOS 12

После презентации компанией Apple новой операционной системы iOS 12 был обнаружен режим, который в будущем сможет устранить угрозу взлома гаджета инструментами, которые используются спецслужбами.

Имеется в виду использование приложений от компаний Cellebrite и GrayShift, которые предоставляют доступ к данным пользователя на iPhone через USB-подключение. Сообщается, что в обновленной программной оболочке при соединении телефона к компьютеру через провод для синхронизации данных будет необходимо ввести пароль – иначе через подобное соединение будет производиться только подзарядка гаджета.

Эксперты утверждают, что при отсутствии доступа при подключении возможность взлома исключается. Представители корпорации утверждают, что данное решение было введено для улучшения безопасности хранения данных пользователей на смартфонах.

Однако не уточняется, будет ли доступен режим для всех пользователей уже с осени – как раз с того времени, когда будет представлена iOS 12.