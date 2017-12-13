Японские инженеры презентовали робошланг, который выпускает воду в разные стороны

В Японии научные сотрудники смогли создать инновационный шланг, созданный по принципу сборки роботов. Известно, что он самостоятельно держится в воздухе благодаря реактивным струям воды, выпускаемым из него.

Разработчики считают, что этот шланг идеально подошёл бы для пожаротушения в любом доме, так как изделие способно выпускать воду в разных направлениях с помощью специальных модулей, которыми оснащён шланг. Также сообщается, что устройство удлиняется с помощью дополнительного оборудования, которое также создаётся инженерами для различных целей.

После тестирования прототипа эксперты и аналитики отмечают, что задумка робошланга очень полезная и функциональная, но для использования в реальной жизни необходимы отладка, стабилизация системы и усовершенствование оснащения.

Также они заявили, что в будущем шланг будет удачным дополнением к гуманоидному роботу WALK-MAN, который создан для борьбы с открытым огнём.