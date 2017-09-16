В новой iOS 12 усмотрели намек на создание iPad с функцией Face ID

Об этом сообщает издание The Verge. Отмечается, что такой вывод сделали аналитики после того, как нашли в новой iOS 12 настройки Face ID, где в систему распознавания можно добавить лицо еще пользователя.

Как сообщалось ранее, в понедельник, 4 июня, прошла конференция для разработчиков WWDC 2018, на которой Apple представила бета-версию новой iOS 12. Внимательным аналитикам удалось найти в ней настройки Face ID, благодаря которой удастся добавить лицо еще одного пользователя. Это позволило экспертам предположить, что владельцы iPhone с функцией Face ID смогут внести в систему еще пользователей, на которых она будет реагировать.

В то же время экспертов смутило то, что iPhone является более личным гаджетом, и чаще всего им пользуется только один человек. Тогда аналитики сделали вывод, что таким образом разработчики намекают на скорое появление iPad с «монобровью», в который будет встроена функция Face ID.