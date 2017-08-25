Тим Кук признался, что слишком часто берет свой iPhone в руки

Генеральный директор корпорации Apple Тим Кук в беседе с журналистами канала CNN заявил, что стал жертвой зависимости от своего смартфона. Он уточнил, что пользуется iPhone гораздо чаще рекомендованного времени.

Известно, что глава компании понял масштаб собственной проблемы при тестировании новой функции под названием Screen Time, которой смогут воспользоваться владельцы «яблочной» серии в новой версии программного обеспечения iOS 12. Главным предназначением режима является мониторинг времени пользования смартфоном и программами, установленными на нём.

Кук рассказал, что пользуется смартфоном слишком часто, но не уточнил, какие именно приложения он использует наиболее часто. Также он уточнил, что зависимость вызывается не именно гаджетом, а тем, какие действия производятся благодаря ему.

Напомним, вчера состоялась презентация от компании Apple, в ходе которой были представлены обновлённая операционная система, в которой добавилось несколько полезных функций для пользователей iPhone и iPad.