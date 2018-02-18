Распродажа от Xiaomi: «Настоящим фанатам» скидки до 23%

С 1 июня по 31 июля в России действует акция от Xiaomi «Настоящим фанатам». В распродаже со скидкой до 23% можно будет купить смартфоны, умные часы и другие аксессуары от популярного бренда.

Всего в акции участвуют 43 позиции, среди которых представлены разнообразные гаджеты и устройства. Как сообщается, на эти товары будет действовать скидка, размер которой варьируется от 11% до 23%.

Акция «Настоящим фанатам» позволит приобрести гаджеты со скидкой. Для покупки устройств от Xiaomi по сниженной цене нужно будет получить специальный паспорт болельщика. Его получение осуществляется через аккаунт в Mi Community или через специальную карту лояльности Mi.

Помимо этого, любой покупатель может получить скидку, если он будет состоять в Mi Club в онлайн-магазине mi-shop. Однако, если у человека нет аккаунтов в специальных сообществах и он не имеет паспорта болельщика, магазин все равно не откажет ему в скидке. С более детальной информацией и условиями акции можно ознакомиться на сайте компании Xiaomi в России.