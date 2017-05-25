Новый смартфон Xiaomi Mi 8: минусов много, плюс - один

Эксперты единодушны: единственным плюсом нового смартфона от Xiaomi является его низкая цена. При этом они отмечают ряд недостатков нового гаджета. И появившийся Bluetooth 5.0 на устройстве - не самый главный минус Mi 8.

В новой линейке представлены сразу три гаджета. Больше всего специалисты подвергли критике недоработку нововведений смартфона, что очень сказывается на общей производительности устройства. К тому же, новинки устройства во многом копируют наработки других брендов, что, по меньшей мере, некрасиво. Не так давно Apple подавал в суд на Xiaomi за плагиат. При этом, заимствованные функции для Xiaomi Mi 8 во многом не эффективны.

А что касается Bluetooth 5.0, то его появление в новом смартфоне, как минимум не своевременно: под него разработано недостаточно девайсов, чтобы широко его применять. Эксперты резюмируют: если раньше Xiaomi выпускала один удобный и качественный смартфон, то сейчас сразу три. И их эффективность под большим вопросом.