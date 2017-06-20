В Nokia рассказали о новой серии смартфонов

На днях компания Nokia представила серию новых недорогих смартфонов, состоящую из трёх наименований: Nokia 2.1, Nokia 3.1 и Nokia 5.1. Объединяющим фактором этих телефонов является в корне изменённое дизайнерское решение.

В этой линейке сканер отпечатка пальцев располагается на задней панели гаджета, который дополнительно является безрамочным. Гаджет будет представлен в трёх цветовых вариациях.

В отличие от предыдущих смартфонов, работающих на операционной системе Windows Phone, новинки будут обеспечены программной оболочкой Android Oreo, а также двумя гигабайтами оперативной памяти и шестнадцатью гигабайтами встроенной.

Также хорошая новость для поклонников фронтальных снимков – передняя камера оснащена широкоугольным объективом, поэтому монопод пользователям не пригодится. Кроме этого, гаджеты получили высокопроизводительный процессор, в котором есть маленький недостаток – он очень быстро нагревается до высокой температуры.