Концепт революционного iPhone 9 показали на видео

Своим видением новых моделей гаджетов от Apple поделились независимые дизайнеры, который создали ролик, где показан возможный вид будущих моделей iPhone. Предполагается, что помимо возможного iPhone 9, от которого уже слишком многого ожидают, компания выпустит еще две модели смартфонов.

Ролик подготовили специалисты из MySmartPrice. По мнению экспертов, в сентябре 2018 года компания Apple запустит в продажу сразу три модели iPhone. Ранее предполагалось, что iPhone 9 может получить «взрывные» функции, такие как тройная камера, технология дополненной реальности и возможность делать 3D-фото. Теперь же, эксперты решили, что новый «яблочный» гаджет получит другие возможности.

По мнению специалистов, новый гаджет будет безрамочным, а вырез будет размещен там же, где находится у iPhone X – вверху экрана. Что касается тройной камеры и пятикратного зума, то с этим мнением эксперты не согласны.

Они уверенны, что новый гаджет от Apple будет оснащен одинарной камерой. Конечно же, все предполагают, что в последнем iPhone представят уже полюбившуюся пользователям функцию распознавания лица Face ID.