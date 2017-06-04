Xiaomi выпустила беспроводную мышку стоимостью меньше 500 рублей

Корпорация Xiaomi презентовала новинку в своей продукции – теперь в линейке товаров компании присутствует беспроводная компьютерная мышь Mi Wireless Mouse Youth Edition.

Самым примечательным фактом устройства является то, что оно стоит всего лишь восемь долларов, то есть почти пятьсот рублей. Известно, что благодаря асимметрии мышки она идеально подходит как правшам, так и левшам.

Разработчики уверяют, что девайс является лучшим решением для офисных сотрудником – отсутствие лишних проводов даже визуально увеличивает свободное рабочее пространство. В отличие от большинства компьютерных мышек, разработка от Xiaomi соединяется с компьютером не через Bluetooth, а с помощью специальной радиочастоты при подключении USB-приёмника.

Известно, что гаджет вышел в двух цветовых решениях – чёрном и белом, а официальные продажи запущены с 1 июня. О дате выхода устройства на российский рынок компания данных не предоставила, но уверяет, что заказ возможно сделать через официальный сайт Xiaomi.