Apple будет покрывать смартфоны и планшеты новым сверхпрочным стеклом

Корпорация Apple объявила о приобретении нового патента, который продлит жизнь смартфонам и планшетам компании. Так, создатели планируют наладить выпуск техники с новейшим сверхпрочным защитным стеклом, которое может быть создано двумя вариантами.

Первый подразумевает под собой соединение тонких суперпрочных нитей, которыми будет покрыта основа стекла. Также защитное покрытие может представлять собой сапфировое напыление. Сообщается, что новая разработка поможет укрепить дисплеи и создаст для них дополнительную защиту.

Существует версия, что разработчики пошли на этот шаг после многочисленных жалоб пользователей «яблочной» продукции, в частности из-за излишней гибкости техники.

Напомним, создатели корпорации в прошлом году приняли решение сменить металлические корпусы на стеклянную окантовку. Но разработчиками не было учтено то, что если стекло на iPhone X разобьётся, то ремонт смартфона будет стоить ровно половину самого гаджета.