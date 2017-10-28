WhatsApp начал некорректно работать после обновления на iPhone

Разработчики мобильного приложения мессенджера WhatsApp недавно выпустили обновление клиента для пользователей техники компании Apple. Однако после его установки пользователями сервиса обнаружилась неприятная неполадка, которой они поспешили поделиться в социальных сетях.

Известно, что на заблокированном экране при всплывании оповещений о новом письме не указывается имя отправителя и краткий текст послания. Если раньше можно было лишь посмотреть на экран, чтобы увидеть, кто написал и с какой целью, то теперь без предварительной разблокировки экрана это не удастся, что является нерациональным решением данного вопроса.

Что примечательно, владельцев смартфонов на операционной системе Android проблема не коснулась.

Представители мессенджера не комментируют сложившуюся ситуацию. Однако знатоки техники нашли выход из ситуации.

Для отображения краткого текста сообщения и имени отправителя необходимо зайти в настройки и настроить отображение уведомлений в виде миниатюр.