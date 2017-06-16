Viber запускает собственный каталог товаров

Один из самых популярных мессенджеров Viber запустит новую удобную функцию. Скоро в главном меню появится Vіber-каталог, в котором будет доступно около миллиона позиций в разных категориях.

По словам разработчиков, каталог получит уникальную «клавиатуру для шопинга», которая был создана специально по потребностям потенциальных покупателей. При просмотре пользователь может просмотреть все товары, поделиться выбранным с друзьями и сразу же приобретать понравившееся.

Сообщается, что приобретения и переписка, связанные с ними, будут конфиденциальны, то есть, магазины и продавцы не смогут получить доступ к сообщениям. Основной целью добавления подобного решения является упрощения процесса шоппинга для тех, кто хочет тратить минимум времени и усилий, а также помощь тем, кто только задумался о приобретении определённого товара и не знает, где можно его найти по оптимальной стоимости.

Разработчики и создатели уверяют, что этот вид шоппинга станет простым и удобным.