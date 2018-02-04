Инсайдер: Samsung оснастит Galaxy S10 ультразвуковым подэкранным датчиком

Источники в южнокорейской компании уверяют, что разработчики почти решили вопрос размещения дактилоскопических сканеров. С очень высокой вероятность, смартфон можно будет разблокировать нажатием на AMOLED-дисплей.

Если верить инсайдерам, Galaxy S10 может стать первым устройством от Samsung, где компания реализует подэкранный датчик пальцев. Вероятно, модель также позволит производителям первыми массово выпустить на рынок продукт с дактилоскопическим сканером прямо на экране. О поставках комплектующих для этого решения уже договариваются с американской компанией Qualcomm, которая славится своими мобильными процессорами.

Согласно официальному анонсу, Samsung планирует представить Galaxy S10 в начале следующего года - на выставке CES 2019. Поклонникам бренда стоит ожидать в 2019 году ещё одной технологической новинки. Разработчики Samsung создали гибкий дисплей и выпустят его вместе с моделью Galaxy X.