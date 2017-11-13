Тройная камера, дополненная реальность и 3D-фото: Apple «взорвет» рынок новым iPhone

По словам аналитика Джайлин Лю, в 2019 компания Apple представит как минимум одну модель iPhone с тройной камерой. Как полагают аналитики в следующих «яблочных» гаджетах будет представлена технология дополненной реальности и функция создания 3D-снимков.

Однако, такое мнение может быть спорным. Часто случается так, что прогнозы аналитиков не сбываются. Согласно подсчетам, новые функции добавят к стоимости моделей iPhone не одну сотню долларов. Корпорация Apple вряд ли захочет повышать цену на свои гаджеты, ведь сейчас ожидается, что основной упор будет поставлен на работу с аккумулятором и внутренним софтом.

Так или иначе, мнение аналитика уже опубликовано в западных СМИ. Эксперт утверждает, что 2019 год ознаменуется выпуском нового смартфона от Apple, который получит тройную камеру. Помимо этого, предполагается, что новая модель iPhone получит и другие функции. Как считаю эксперты, новый гаджет «взорвет» рынок смартфонов.

Так, в новых гаджетах от Apple может появиться линза, позволяющая делать 3D-фотографии. В основной камере, считает аналитики, будет еще технология дополненной реальности. Как утверждает Джайлин Лю, новый iPhone будет оснащен технологией True Depth. Также предполагается, что в третьей камере гаджета появится функция длинного фокусного расстояния, которая обеспечит трехкратный зум.