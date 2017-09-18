Ученые представили пластырь для избавления от смартфонной зависимости

По данным ученых, каждый день человек 2617 раз касается экрана своего гаджета, большинство прикосновений не несут никакой смысловой нагрузки. С пластырем от датских ученых из Stupid Studios (в переводе – глупая студия) избавиться от смартфонной зависимости станет проще.

В упаковке специальных пластырей находится 10 наклеек, которые можно клеить на руку или на экран смартфона. Пластыри не закрывают весь дисплей гаджета, но помогают пользователям с зависимостью реже притрагиваться к своим устройствам.

Суть пластырей проста: наклейки будут «шутить» над пользователем забавными высказываниями. Так, пластырь порекомендует «удалить Facebook» или не быть одним из 9% людей, которые прикасаются к своему смартфону во время интима. На наклейках также размещены надписи, в которых утверждается, что высказывания посторонних людей не сделают пользоваться счастливее.

Стоимость упаковки таких пластырей составляет 14,95 долларов, при переводе в валюту России сумма эквивалента 930 рублям. Предполагается, что пластыри, получившее название Zmartfone Blocker, помогут пользователям реже брать в руки свои смартфоны и избавляться от зависимости.