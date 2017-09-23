Эксперты: Apple едва не выпустила партию с токсичными iPhone

На днях эксперты проинформировали, что на заводе Шэньчжэне обнаружили опасные токсические элементы. Стоит отметить, что именно с этого завода и поставляются детали для популярных смартфонов iPhone.

Стало известно, что сотрудники завода смогли вовремя обнаружить токсическое опасное вещество, которое попало на поверхность деталей и комплектующих смартфонов iPhone. Сообщается, что партия гаджетов была моментально уничтожена на месте. Однако специалисты отказались говорить, какие именно детали были заражены токсическими веществами.

Не секрет, что многие производители хотят сократить стоимость изготовления деталей, а потому и заказывают их чаще всего на китайских заводах, которые не славятся своим качеством. На одном из таких заводов изготовляют также комплектующие к iPhone.