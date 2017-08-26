Apple откроет информацию о пользователях по запросу в следующем году

Компания Apple объявила о том, что начали поступать запросы от правительства, частных особей и различных организаций с просьбами открытия информации о пользователях, начиная со следующего года.

Также среди прочего подобные заявления наблюдаются от правоохранителей, для которых эти данные могут стать помощью в поиске утерянных гаджетов, а также обеспечат лучший уровень безопасности транзакций по кредитным картам.

Дополнительно разработчики сталкиваются с заявками о нелегально созданных учётных записях, которые пользователи просят удалить, заблокировать либо же ограничить к ней доступ.

Ещё одним требованием стало фильтрование приложений в Apple Store. Сообщается, что таким образом китайское правительство имеет право потребовать от компании удаления все прокси-приложения, используемые для обхода блокировки интернет-платформ от властей.

Напомним, корпорация заявила о разработке новейшего ноутбука, который не имеет аналогов по всему миру.