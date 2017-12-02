Разработчики из "Автоматики" создали новый телефон со специальным шифрованием разговоров

Российские изобретатели из концерна «Автоматика», которая является одной из составляющей государственной корпорации «Ростех» заявили о создании первого отечественного телефона, разговоры по которому будут шифроваться специальной криптозащитой.

Сообщается, что основной целевой аудиторией потребителей будут являться сотрудники правоохранительных органов, чиновников и коммерческих компаний. Также уточняется, что телефон будет продаваться в свободном доступе.

Для разработки устройства использовали технологию «Круиз-К», позволяющая общаться двумя способами – с помощью шифрования, а также в обычном режиме, как на данный момент разговаривают по телефону двое человек.

Руководство уверяет, что пользователь этого телефона может не волноваться о возможности прослушивания своих разговоров.

Презентация гаджета состоялась в рамках ежегодного форума, посвящённому Дню передовых технологий правоохранительных органов.