Обновлённый Samsung S9: эксперты приятно удивлены

В Сети были показаны результаты тестирования нового флагмана Samsung Galaxy S9 с изменённым, в отличие от предыдущей версии, процессором Exynos 9810.

Известно, что тестирование с помощью популярной платформы Geekbench наблюдалось два месяца назад. Однако, в тот раз аналитики проследили за работой процессора первой изменённой новинки Snapdragon 845. В этот раз при тестировании новых «внутренностей» в режиме одноядерности был показан результат в 2737 баллов.

После этого смартфон был испытан в многоядерном режиме, и увиденные на экране 9064 балла приятно удивили экспертов. Из фактов о новом гаджете известно пока лишь то, что обновлённый смартфон обладает шестью гигабайтами оперативной памяти и имеет обновлённое программное обеспечение Android 8.1 Oreo.

Другие данные и технические характеристики не разглашаются, так как официальная презентация, которую с нетерпением ожидают ценители техники от этой компании состоится совсем скоро – летом 2018 года.