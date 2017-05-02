Водонепроницаемость и сутки без заряда: Apple выпустит новый ноутбук

Компания Apple разрабатывает инновационный ноутбук, который называется Star. Разработчики корпорации заявляют, что девайс создаётся под грифом «Совершенно секретно».

На данный момент гаджет находится на этапе прототипа, поэтому дата выхода новинки также неизвестна. По неофициальным данным, ноутбук получит стандартный для ноутбуков Mac интерфейс под названием Extensible Firmware Interface. Однако одновременно уточняется, что программное обеспечение будет изменено специально для этой модели – добавятся обновления, которые не присутствуют в стандартной версии Mac OS. Также известно, что потенциальный флагман приобретёт сенсорный экран, который находится в режиме тестирования.

Дополнительно будет иметься процессор ARM, модуль GPS и слот для SIM-карты. Что не маловажно, ноутбук будет полностью водонепроницаемым. Заявлен рекордный объём заряда – разработчики уверяют, что ноутбук можно не заряжать сутки при пользовании в активном режиме.