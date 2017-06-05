Apple анонсировала начало работы над улучшением чипа NFC для iPhone

Сегодня разработчики компании Apple заявили об очередном обновлении, которое будет обсуждаться на ежегодной научно-технической конференции WWDC. Речь идёт об усовершенствованом чипе NFC для бесконтактных платежей.

На данный момент сервис взаимодействует только с Apple Pay. В отличие от других гаджетов, в iPhone доступ к сторонним платформам пока заблокирован. Недавно стало известно о компромиссном решении от корпорации – прошёл релиз сервиса Core NFC. Однако, во время пользования сервисом всё же возникают определённые неудобства – сначала нужно снять девайс с блокировки, открыть приложение и только после этого возможно оплатить покупки.

Сообщается, что обновлённый сервис будет представлен одновременно с новой версией программного обеспечения iOS 12.

Напомним, конференция WWDC, в рамках которой корпорация Apple представляет свои обновления и новые изобретения, проводится каждый год. В этот раз анонсирована масса изменений, в том числе и в голосовом помощнике Siri.