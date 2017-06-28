OnePlus 6 обогнал топовые смартфоны по скорости и выносливости зарядки

Специалисты организации PhoneArena испытали батарею новинки от китайской компании BBK Electronics. Оказалось, что OnePlus 6 демонстрирует довольно высокие показатели в этой области.

Полностью заряженный аккумулятор смартфона обеспечил его энергией на 8 часов и 10 минут. Это прекрасный результат даже на фоне современных топовых устройств. Так по выносливости OnePlus 6 обогнал Samsung Galaxy S9 на 47 минут. Galaxy S9+ проработал дольше, однако уступил китайскому конкуренту на 5 минут.

Впрочем, OnePlus 6 не стал лидером по "живучести" зарядки. Её гораздо лучше держат Iphone X и Iphone 8 Plus от Apple, Google Pixel 2 XL, LG V30 и даже OnePlus 5Т. Отставание от предшественника эксперты объяснили большим экраном и улучшенной производительностью процессора.

А вот где OnePlus 6 показал лучший результат - так это по скорости зарядки. Он сумел полностью заполнить свою батарею всего за 80 минут. Аутсайдером в этом плане стал смартфон Iphone X. Ему потребовалось 189 минут - более трех часов. Здесь разработчики смогли перепрыгнуть самих себя и обогнать даже OnePlus 5Т, который лидировал по скорости зарядки в 2017 году.