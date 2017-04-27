Американский суд рассказал о документах Apple про гнущиеся смартфоны

В Соединённых Штатах Америки суд заявил о подлинном содержании документов компании Apple.

Оказывается, что разработчикам было известно о хрупком корпусе смартфона iPhone 6, однако, публично этот факт признан не был. В документации содержится информация об осознании, что во время тестирования на тот момент новый смартфон является более хрупким в 3,3 раза, чем предшественники линейки.

Тем временем стали поступать жалобы от новоиспечённых владельцев iPhone 6 гнулся, когда он банально находился в кармане у пользователя. Представители компании отрицали этот факт и винили пользователей в неправильной эксплуатации гаджета.

Тем не менее, спустя время компания учла жалобы пользователей и перезапустила производство именно этой модели с увеличением прочности корпуса практически в два раза.

Ранее стало известно о том, что компания Apple выиграла судебное производство против фирмы Samsung, выиграв 539 миллионов долларов за копирование функций у iPhone.