Компания создателя Android на грани банкротства

Сегодня стало известно о том, что молодая компания Essential, созданная создателем успешной операционной системы Android Энди Рубином, на грани банкротства. На данный момент сделка на стадии привлечения экспертов, которые смогут адекватно оценить её стоимость.

Помимо этого, анонсирован потенциальный владелец компании, однако до определённого времени его имя не будет рассекречено.

Несмотря на продуктивную разработку нового смартфона Essential PH-2, модель так и не появится на рынке, несмотря на анонс презентации уже к концу этого года. Пользователи и эксперты, которые наблюдали в Сети массу слухов и сплетен, были заинтересованы в потенциальной покупке девайса.

Аналитики предсказывали подобное развитие событий ещё после выхода предшественника несостоявшейся новинки, Essential PH-1. Из-за задержки поставок гаджета на глобальный рынок многие менеджеры попали под сокращение штатов по причине несоответствия с требованиями компании к сотрудникам.

Напомним, новая разработка Essential PH-2 должна была получить улучшенную камеру, которая своими характеристиками могла бы поставить смартфон в один ряд с лучшими флагманами на Android.