Голосовой помощник от Amazon переслал беседу американской пары другому человеку

Стало известно о беспрецедентном конфузе от компании Amazon.

Умная колонка под названием Amazon Echo, а точнее, её встроенный голосовой помощник Alexa уловчилась записать обыденный разговор американской семьи, а затем переслать его другому человеку, который является знакомым пары. Разработчики компании не отрицают этого факта. Более того, они смогли дать рациональное объяснение ситуации.

Предположительно, во время разговора кто-то из собеседников упомянул голосового помощника по имени, который в свою очередь услышал вырванное из контекста словосочетание «отправить сообщение», а также имя получателя. Хозяева подобных устройств отметили, что пользуются этим девайсом для того, чтобы проконтролировать обогрев, освещение и сигнализацию.

В дальнейшем, скорее всего, пользование этой системой будет прекращено, а следовательно, компания понесёт многомиллионные убытки, если не сделает выводы и устранит эту серьёзную неполадку.