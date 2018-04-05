В США Moto Z и Z Play обновлены до Android 8.0 Oreo

В августе 2018 операционной системе Android Oreo исполнится уже год, однако далеко не на всех смартфонах она установлена. В США её теперь получат владельцы разблокированных, то есть, для всех операторов, Moto Z и Z Play.

В обновлении будет весь функционал Android 8.0 Oreo, как сообщает «Версия.Инфо». Это касается и особенностей изображения, уведомлений, стиля эмоджи и так далее. Эксперты отмечают, что владельцы разблокированных Moto Z и Z Play должны скоро получить обновление по интернету (ОТА). Оно весит около 1,4 гигабайта.

Однако, если уведомления не будет, то стоит проверить его наличие вручную. Сделать это можно через настройки, открыв меню «О телефоне», а там перейдя к пункту «Обновление системы». Стоит отметить, что в Moto Z Play также улучшена безопасность системы через специальный патч. Будет ли это добавлено в Moto Z, не известно.