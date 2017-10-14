Флагманский смартфон Oppo Find X сможет заряжаться за 15 минут

Как сообщает производитель, гаджет будет презентован уже осенью 2018 года, после этого его выпустят в продажу. Характеристики смартфона Oppo Find X уже появились в Сети, помимо 15-минутной зарядки устройство получит ряд других преимуществ.

Новый смартфон получит 2К-разрешение и дисплей на 6,42 дюйма. Известно также о том, каким будет процессор – смартфон получит чип Qualcomm Snapdragon 845. В базовой версии покупатель получит 6 Гбайт ОЗУ, а в более «топовой» версии память будет увеличена до 8 Гбайт. Что касается встроенного накопителя, то все версии получат по 256 Гбайт.

Источники утверждают, что Oppo Find X будет иметь сдвоенную заднюю камеру с 5-кратным зумом, который никак не испортит качества картинки. Аккумулятор для смартфона получит емкость в 3 500 мАч. Особенностью гаджета станет то, что тот можно будет зарядить за 15 минут. Также известно о том, какую ОС получит смартфон – в новом Oppo Find X будет Android 9.0. О цене такого устройства пока не известно.