Голосовой помощник Siri сможет отвечать на звонки

Компания Apple уже подала заявку на патент данной функции. Возможность автоответчика поможет водителям не отвлекаться на звонки, Siri или другой помощник будут сообщать звонящему о занятости своего «хозяина».

Как сообщается, 24 мая в Бюро патентов и товарных знаков США поступила заявка на патент функции автоответчика. Авторами разработки выступили специалисты компании Apple. Предполагается, что голосовые помощники смогут выполнять еще больше функций и станут «секретарями» своих пользователей.

Так, голосовой помощник сможет ответить на звонок и сообщить, что в данный момент пользователь занят и говорить не может. По просьбе владельца гаджета Siri расскажет, куда направляется человек и как скоро тот приедет домой. Предполагается, что пользователь сможет давать помощнику команды, при помощи которых необходимость отвечать на звонки во время поездок или других важных дел.