Анонсировано обновление голосового помощника Siri

Разработчики компании Apple заявили о том, что голосовой помощник Siri для iPhone и iPad в ближайшее время зазвучит новым голосом.

Что примечательно, это сказала сама умная помощница. Оказалось, что сотрудники задали Siri вопрос о конференции World Wide Developer, которая пройдёт в июне этого года. Она поразила всех рассказом о предстоящих новинках, в том числе об обновлении своего голоса. Мало того, голосовая помощница получит способность петь песни.

Также отмечается, что появление голосового помощника анонсировано ещё и в «умных» колонках Apple, релиз которых назначен на конец этого года. Эксперты уверяют, что таким образом программисты намекают на то, что Siri приобретёт голос известной певицы.

Предположительно, таким образом компания приобщилась к корпорациям Google и Amazon, которые внедрили периодическое обновление голосов для своих карманных помощников. Однако, больше никаких подробностей не разглашается, ожидая начала конференции.