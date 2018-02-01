Apple «подвинули» из ТОП-3 самых прибыльных компаний

Такую информацию приводит американское деловое издание Fortune, которое ежегодно публикует рейтинг 500 самых крупных компаний из США. Из ТОП-3 Apple «подвинули» компании Walmart, Exxon Mobile и Berkshire Hathaway.

Как сообщается, сумма доходов компании Apple выросла на 6%, однако, этого было недостаточно, чтобы попасть в ТОП-3 американских предприятий с наивысшей прибылью. Эксперты считают, что потеря места в ТОПе обусловлена снижением спроса на iPhone. При составлении рейтинга учитывается не только прибыль компаний, но и оборот продукции.

Первой в рейтинге оказалась компания Walmart, на второе попала фирма Exil Mobil, которой в течении прошлого года удалось закрепить свою позицию в рейтинге и даже подняться на две строчки вверх. ТОП-3 лидеров замыкает компания Berkshire Hathaway.

Компания Apple в данном рейтинге в течении 2 последних лет находилась на третьей строке. Однако, теперь ее «подвинули» на четвертое место. Издание, составившее рейтинг, заявило, что сдвиги позиций Apple обусловлены перенасыщением рынка смартфонов. Помимо этого, в «яблочной компании» показали свою зависимость от продаж iPhone и достигли почти непреодолимого предела.