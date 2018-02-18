Huawei работает над созданием новой "пугающей" технологии

Китайские СМИ сообщают о новых технологиях, которые уже в будущем появятся практически на всех смартфонах. Отмечается, что новая разработка станет настоящим прорывом.

Не так давно поступила информация о том, что компания Huawei намерена создать весьма "пугающую" технологию, которая будет совсем скоро внедрена во все смартфоны производителя. Масс-медиа публикуют данную информацию со ссылкой на главу потребительского подразделения Huawei Ричарда Ю.

Стоит отметить, что сам Ричард Ю пока не стал раскрывать всех подробностей новейшей разработки, однако он уверяет, что данная технология весьма "пугающая". Он также намекнул на то, что новая технология позволит всем ранее выпущенным смартфонам значительно улучшить производительность и появится в гаджетах, которые только готовятся к выпуску.

Инсайдеры предполагают, то новая технология появится не ранее конца 2018 года, она может быть запущена вместе с одним из смартфонов линейки Honor.