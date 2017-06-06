В продаже появилась 10-килограммовая гантеля-чехол для iPhone X

Необычный аксессуар представила японская телекоммуникационная компания Softbank. Такой чехол является самым тяжелым чехлом для iPhone X, весит 10 килограмм и может отучить пользователей от гаджет-зависимости.

Чехол в виде гантели стоит порядка 100 долларов. Он уже доступен для покупателей в Японии, появится ли аксессуар в России – пока не известно. Чехол выполнен из металла, без смартфона он весит ровно 10 килограмм.

Предполагается, что чехол-гантеля отучит пользователей от зависимости. Многим известно пагубное влияние смартфонов, многие юзеры слишком много времени посвящают своим гаджетам, от чего у них могут появляться проблемы в реальной жизни.

Новый чехол позволит пользователю отучить себя от чрезмерной гаджетомании. Вес гантели вряд ли позволит владельцу повсюду носить за собой смартфон. Поэтому, аксессуар может понравиться не только владельцам, которые хотят иметь необычный чехол, но и родителям, которые хотят оградить своих детей от чрезмерного времяпрепровождения перед экранами смартфонов.