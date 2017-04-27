В рекламе Samsung Galaxy S9 откровенно высмеяли «медленный» iPhone 6 от Apple

Рекламный ролик открыто назвал iPhone 6 «медленным» смартфоном, из-за которого у пользователя могут возникнуть сложности. В своем весьма некорректном видео Samsung будто бы заявляет, что Galaxy S9 2018 года выпуска гораздо лучше работает, чем «старичок» от Apple, выпущенный в 2014 году.

Конечно, эксперты уже не раз критиковали Apple за шестую версию смартфона iPhone. Сначала им не понравился дизайн и работа гаджета, а потом он стал перегружаться от последней версии iOS. Аккумулятор «шестерки» уже заметно износился, от чего гаджет стал работать медленнее.

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По-видимому, компания Samsung решила «сыграть на контрастах», сравнив iPhone 6 со своим смартфоном Galaxy S9. Однако, сравнение получилось не совсем корректным. Более правильным было бы, если бы Samsung сравнили работу своего гаджета с более «свежим» iPhone, чтобы «уравнять» год выпуска устройств. Если бы Galaxy S9 сравнили с тем же iPhone X, то «проигрыш» компании Samsung был бы очевиден. По аналогичном примеру, компания могла бы сопоставить свой новый гаджет с Google Pixel 2, но этого она делать не стала по той же причине, «поражение» было бы неизбежным.

Как отметили эксперты, более «честной» была бы реклама, где Samsung попытался бы «унизить» гаджет, выпущенный в тот же период, что и Galaxy S9. Однако, компания решила не рисковать, поэтому выбрала заведомо «слабого и старого» соперника.

«Хитрость» Samsung уже давно разгадали блогеры. Дело в том, что компания старается презентовать свои новинки гораздо позже, чем это делает Apple. Таким образом южнокорейская фирма старается избежать сравнения с «яблочной» корпорацией, но этого достичь им не удается – компанию все равно сравнивают с Apple.