Microsoft "убьет" iPad Pro бюджетным планшетом Surface

Компания Microsoft вскоре выпустит на рынок бюджетный планшет Surface на Windows 10, который должен стать достойным конкурентом iPad Pro. Об этом узнали аналитики издания Bloomberg.

Предполагается, что всего за 400 долларов обладатели получат устройство с довольно высокими характеристиками. Производительность будет обеспечивать неизвестный процессор и видеокарта производства Intel. Объем оперативной памяти составит 4 ГБ, а внутренней - от 64 до 128 ГБ, в зависимости от версии. Эксперты наделили новый Surface Full HD+ экраном с диагональю в 10 дюймов.

К прочим особенностям новинки относят стандартный разъем USB Type-C, и слот для SIM-карты. Последнее предоставит владельцам выходить в Интернет не только через Wi-Fi, но и через мобильную сеть 3G или 4G формата. Довольно мощная батарея позволит использовать планшет до 14 часов без подзарядки. Вместе с многофункциональной ОС и приятным ценником, Surface должен стать лакомым приобретением для ценителей электроники и грозит "убить" популярность iPad Pro.