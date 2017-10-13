В продажу вышел ультракомпактный компьютер-брелок Azulle Access3 за 175 долларов

На рынке электроники появился необычный компьютер, выполненный в виде брелока: ультракомпактный Azulle Access3 оснащен процессором Intel и подключается к монитору через HDMI-коннектор. Цена необычного устройства вполне приемлема – купить компьютер-брелок можно за 175 долларов.

Компьютер, выполненный в виде брелока, подключается к ПК-монитору или к телевизионной панели. Необычны гаджет работает на платформе Intel Apollo Lake. Мини-компьютер представлен в двух вариантах, первый имеет чип Celeron N3350 с двумя вычислительными ядрами с частотой 1,1 – 2,4 ГГц, также там имеется графический ускоритель Intel HD Graphics 500.

Второй вариант компьютера-брелока оснащен чипом Celeron N3450 на четыре ядра с частой 1,1–2,2 ГГц. Контроллер в нем такой же, как и в первом.

Помимо этого, покупатель может выбрать и объем оперативной памяти. На выбор представлены устройства, оснащенные 2,4 или 6 гигабайтами. Флеш-модуль также можно выбрать, доступно две вариации – вместимость на 32 или на 64 гигабайта. В устройство Azulle Access3 можно установить еще и microSD-карту, которая сможет увеличить память компьютера до 256 гигабайт.

В компьютере-брелоке имеется сетевой контроллер Gigabit Ethernet, оснащенный разъемом для кабеля и адаптеров беспроводной связи. Устройство имеет функцию Bluetooth, также имеются два порта для USB 3.0 и разъем для наушников. Габариты компьютера-брелока впечатляют – устройство имеет размеры 132,1 × 50,8 × 19,1 миллиметров. В США такой гаджет, работающий на ОС Windows 10, можно купить за цену, которая, в зависимости от характеристик и объемов памяти, начинается от 175 долларов.