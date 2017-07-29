На рендерах появились фото бюджетных смартфонов Moto C2 и C2 Plus

В Сети появились первые рендерные фото смартфонов Moto C2 и C2 Plus. Скорее всего, гаджеты получат бюджетный ценник, обе модели похожи на Moto E4, в них сохранились главные особенности дизайна последних смартфонов от Motorola.

Смартфоны Moto C2 и C2 Plus, как считают эксперты, не получат безрамочных экранов. Устройства будут оснащены стандартными дисплеями с соотношением сторон на 16:9. Так как устройства из данной линии являются бюджетными, ожидать от них чего-то необычного и сверхтехнологичного не стоит.

Сканер отпечатка пальца будет представлен только в Plus-версии гаджета от Motorola. Скорее всего, датчик для считывания отпечатков разместят в кнопке, которая видна на экране Moto C2 Plus. Обе модели получат вспышки на фронтальные камеры, хотя и эта функция уже не так удивляет пользователей.

На данный момент это все, что известно о новых гаджетах. Другой информации о том, какая в смартфонах будет комплектация или какие основные характеристики устройств – не сообщается. Пока что пользователям остается ждать официальных презентаций и тизеров от компании Motorolla.