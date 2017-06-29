В России резко упали цены на оригинальный Samsung Galaxy J5 2017 года

В России резко начали падать цены на смартфон Samsung Galaxy J5, который был выпущен разработчиками в 2017 году. Отмечается, что сейчас его можно приобрести всего лишь за 12 тысяч рублей, в то время как ранее его цена составляла около 16 тысяч рублей.

Как стало известно, в магазинах электроники России резко снизились цены на Samsung Galaxy J5, теперь его можно приобрести практически на 4 тысячи рублей дешевле. Отмечается, что сейчас скидка действует на оригинальный Samsung Galaxy J5, именно поэтому официальная гарантия от производителя также прилагается.

В настоящий момент неизвестно, остается ли стоимость Samsung Galaxy J5 фиксированной, или же со временем она вновь возрастет или продолжит падение.

Напомним, что выпущенный в 2017 году смартфон от Samsung обладает процессором Exynos 7870 Octa, кроме того имеет 2 Гб оперативной и 16 Гб встроенной памяти. Гаджет имеет встроенные основную и фронтальную камеру на 13 Мп, а также обладает 5,2-дюймовый дисплеем.