Магазин «МТС» вернет 10 000 рублей за покупку смартфона известных фирм

Сеть магазинов «МТС» проводит акцию, с 9 по 31 мая за покупку смартфонов покупатель получит до 10 000 рублей на свой кешбек, деньги начисляются не в баллах, а в реальном эквиваленте. В акцию внесли больше 200 моделей мобильных устройств от таких популярных компаний как Apple, Samsung, Huawei и Asus.

Как сообщается, до 31 мая в магазине «МТС» предоставляется возможность приобрести мобильный телефон и получить на кешбек-кошелек до 10 000 рублей. Сумма возврата варьируется в зависимости от стоимости гаджета, чем дороже смартфон, тем больше денег вернется обратно.

Примечательно, что для участия в акции и для получения средств на кешбек совсем не обязательно покупать смартфон именно в магазине. Возможно также купить гаджет в интернет-магазине «МТС» и забрать устройство самому. Если же телефон будет получен не путем самовывоза, то акция действовать не будет.

Для участия в акции покупателю нужно назвать свой мобильный номер телефона, чтобы продавец зарегистрировал его в сервисе «МТС Деньги». Помимо этого, для регистрации нужен паспорт. Деньги, которые покупатель получит за покупку смартфона, поступят на его специальный кешбек-кошелек. Оттуда их можно вывести на обычную банковскую карту или же оплатить мобильные счета. Также имеется возможность отправить полученные деньги на оплату ЖКХ-услуг. С полным перечнем телефонов, которые участвуют в акции, можно ознакомиться на официальном сайте магазина «МТС».