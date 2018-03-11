"ВСЕмое": "Билайн" ежедневно списывает деньги со счетов абонентов

Стало известно о том, что по каким-то непонятным причинам сотовый оператор "Билайн" начал взимать абонентскую плату за пользование тарифом "ВСЕмое" ежедневно. Странность заключается в том, что ранее оператор сообщал о ежемесячной оплате, а о том, что теперь абонентская плата будет взиматься каждый день не оповестил пользователей.

Как известно, в последнее время сотовый оператор "Билайн" разработал для абонентов новый тариф "ВСЕмое", который включает в себя пять условий обслуживания. Сообщалось, что оператор раз в месяц будет взимать с абонентов оплату услуг в зависимости от выбранного условия обслуживания, что и происходило ранее. Буквально недавно пользователи заметили, что абонентская плата снимается каждый день, однако сотовый оператор не сообщал об изменениях оплаты и не давал публичных заявлений.

Примечательно, что теперь ежедневно за получаемые услуги нужно платить всем абонентам, включая и тех, кто воспользовался новым тарифным планом от "Билайн" "ВСЕмое" еще задолго до нововведений. Отмечается, что стоимость услуги осталась такой же, как и была изначально, только теперь абоненты будут платить "Билайну" средства не раз в месяц, а каждый день.