Энтузиаст показал на видео, как работает смартфон на ОС Windows 10

Разработчик-энтузиаст Бен Имбушуо запустил на смартфоне Windows 10, результат работы он показал на видео в своем Twitter. Популярную ОС специалист установил на гаджет Nokia Lumia 950 XL.

Как сообщалось ранее, порядка нескольких месяцев назад компания Microsoft представила ARM-сборку ОС Windows 10, которая может быть установлена на любое устройство, оснащенное процессором Qualcomm. Разработчик Бен Имбушуо решил проверить, действительно ли данную ОС можно разместить на любом гаджете. Для своего эксперимента он потратил больше 2 месяцев.

Энтузиаст попытался установить «десятую винду» для ПК на свой смартфон Nokia Lumia 950 XL. И вот, 12 мая он показал, как ОС работает на мобильном гаджете. Разработчику удалось сделать так, чтобы «винда» корректно работала на сенсорном экране и могла выполнять все возможные функции.

Однако, пока что не получается сделать так, чтобы в смартфоне на Windows 10 работала беспроводная сеть Wi-Fi, данная операционная система «отказывается» работать с данной функцией. Скорее всего, в системе попросту нет специальных драйверов.

Видео, где показано, как работает смартфон на Windows 10, разработчик показал в своем Twitter. По словам энтузиаста, в работе гаджета пока имеются сложности, система выдает ошибку, когда на устройство устанавливаются сторонние приложения. На устранение этой проблемы, считает разработчик, уйдет еще несколько дней. А для подключения к интернету специалист подключает к смартфону специальный переходник.