«Мегафон» расширил trade-in для смартфонов Apple и Samsung для 47 российских городов

Оператор сотовой связи «Мегафон» сообщил о расширении программы trade-in для смартфонов от американской компании Apple и южнокорейского бренда-производителя Samsung. Программа по обмену старого смартфона на новый будет функционировать не только в Москве, но и в 47 других городах России.

Как сообщили представители компании «Мегафон», в России набирает популярность программа trade-in, позволяющая обменять старый смартфон на новый. Если раньше такая возможность была доступна жителям Москвы, то теперь удобство программы смогут оценить жители еще 47 российских городов.

Согласно условиям trade-in от «Мегафон», при покупке нового смартфона от Apple или Samsung можно сдать старую модель телефона и получить хорошую скидку. Чтобы купить iPhone по сниженной стоимости достаточно принести в магазин старую модель «яблочного» гаджета, начиная с версии 4S. Продавец оценит состояние принесенного смартфона и назначит сумму скидки, которая будет зависеть от модели и вида гаджета.

Для обмена старой модели Samsung на скидку для покупки новой, приниматься будут гаджеты, выпущенные южнокорейской компанией с 2014 года. Модели, выпущенные раньше указанного срока, скидки не принесут.

Помимо этого, «Мегафон» проводит временную акцию. До 15 июня покупатели смогут купить Samsung Galaxy S9 и S9+ с дополнительной скидкой в 10 000 рублей. С деталями акций и перечнем городов, где теперь будет проводиться программа по замене старых гаджетов на новые, можно ознакомиться на сайте «Мегафона».